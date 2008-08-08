Несколько сот российских добровольцев приехали в Южную Осетию

Границу России и Южной Осетии сегодня вечером пересекли 20 автомобилей "Газель" с добровольцами из Северной Осетии, сообщает РИА «Новости».

Как сообщил агентству один из добровольцев, в машинах находится около 400 человек.

Власти Северной Осетии еще в ночь на пятницу, когда стало известно о массированном артобстреле Цхинвали, заявили, что направляют в Южную Осетию гуманитарную помощь. Тогда же они сообщили, что в Южную Осетию из Северной планируют отправиться несколько тысяч добровольцев.

В пятницу днем премьер-министр РФ Владимир ПУТИН во время встречи с президентом США Джорджем БУШЕМ в Пекине признал, что будет "очень тяжело удержать от поездки в Южную Осетию многочисленных добровольцев из России".