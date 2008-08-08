В госпиталь в Гори поступили 150 раненных грузинских солдат
18:17, 08 августа 2008Мир
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Попали под удар российских самолетов
8 августа десятки раненых грузинских солдат поступили в военный госпиталь в городе Гори, сообщает AFP. Как отмечает корреспондент агентства, грузинские солдаты рассказывают, что по ним наносила удары российская авиация во время штурма Цхинвали.
Родственники раненых находятся во дворе госпиталя и изучают списки пострадавших. В списках около 150 фамилий.
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