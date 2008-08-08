В госпиталь в Гори поступили 150 раненных грузинских солдат

8 августа десятки раненых грузинских солдат поступили в военный госпиталь в городе Гори, сообщает AFP. Как отмечает корреспондент агентства, грузинские солдаты рассказывают, что по ним наносила удары российская авиация во время штурма Цхинвали.

Родственники раненых находятся во дворе госпиталя и изучают списки пострадавших. В списках около 150 фамилий.