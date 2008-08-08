Российский корабль-разведчик замечен у побережья Японии
17:46, 08 августа 2008Мир
1092 0
Видимо, прослушивал американскую базу
Японский эсминец засек недалеко от острова Окинава, где располагается 40-тысячный контингент американских войск, разведывательный корабль российского ВМФ, передает AFP со ссылкой на японское агентство Kyodo News.
Корабль-разведчик был обнаружен в 30-40 километрах от побережья. Он то начинал движение, то ложился в дрейф. Затем он лег в дрейф примерно в 70 километрах к востоку от южной оконечности острова.
Как сообщает Kyodo News, предположительно российский корабль занимался прослушкой американских радиопереговоров. Министерство обороны России пока никак не прокомментировало эту информацию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter