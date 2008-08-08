Российский корабль-разведчик замечен у побережья Японии

Японский эсминец засек недалеко от острова Окинава, где располагается 40-тысячный контингент американских войск, разведывательный корабль российского ВМФ, передает AFP со ссылкой на японское агентство Kyodo News.

Корабль-разведчик был обнаружен в 30-40 километрах от побережья. Он то начинал движение, то ложился в дрейф. Затем он лег в дрейф примерно в 70 километрах к востоку от южной оконечности острова.

Как сообщает Kyodo News, предположительно российский корабль занимался прослушкой американских радиопереговоров. Министерство обороны России пока никак не прокомментировало эту информацию.