В Цхинвали погибли больше 10 российских военных, много раненных
16:52, 08 августа 2008Мир
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Сообщает командование Сухопутных войск
В результате обстрела Цхинвали погибли более 10 российских миротворцев, около 30 ранены. Об этом сообщил начальник службы информации и общественных связей Сухопутных войск РФ полковник Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что сейчас в районе штаба миротворцев идет ожесточенный бой с использованием бронетехники. По словам И.Конашенкова, грузинские танки практически в упор расстреливают штаб и лагерь миротворцев.
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