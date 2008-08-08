В Цхинвали погибли больше 10 российских военных, много раненных

В результате обстрела Цхинвали погибли более 10 российских миротворцев, около 30 ранены. Об этом сообщил начальник службы информации и общественных связей Сухопутных войск РФ полковник Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что сейчас в районе штаба миротворцев идет ожесточенный бой с использованием бронетехники. По словам И.Конашенкова, грузинские танки практически в упор расстреливают штаб и лагерь миротворцев.