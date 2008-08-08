Саакашвили заявляет, что Грузия сбила два российских истребителя
Минобороны РФ категорически отрицает
Грузинские вооруженные силы сбили два российских истребителя, которые нарушили воздушное пространство Грузии.
Как передает сайт «Civil Georgia», об этом сегодня заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ на пресс-конференции для иностранных журналистов в Тбилиси.
Однако, других деталей произошедшего Президент Грузии не назвал.
Минобороны РФ категорически отрицает информацию о том, что на территории Грузии был сбит российский самолет
Как сообщал УНИАН, сегодня информационно-аналитический портал «Грузия-online» распространил информацию, что, по неподтвержденным данным, один из самолетов военно-воздушных сил России, нанесших бомбовый удар по окрестностям грузинского города Гори, был сбит грузинской стороной.
Министерство обороны России опровергло это сообщение, назвав его провокацией.