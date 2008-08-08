Российские танки вошли в Цхинвали
15:25, 08 августа 2008Мир
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Помощь российским миротворцам?
Колонна российской бронетехники вошла в Цхинвали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб Северокавказского военного округа.
Южноосетинская сторона утверждает, что грузинская авиация продолжает наносить удары по Цхинвали, несмотря на обещание прекратить огонь до 18:00 включительно.
Между тем Минобороны РФ сообщает, что на помощь российским миротворцам в Южной Осетии направлено подкрепление, которое "окажет помощь в прекращении кровопролития". Является ли танковая колонна тем самым подкреплением, о котором говорило Минобороны, не уточняется.
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