Российские танки вошли в Цхинвали

Колонна российской бронетехники вошла в Цхинвали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб Северокавказского военного округа.

Южноосетинская сторона утверждает, что грузинская авиация продолжает наносить удары по Цхинвали, несмотря на обещание прекратить огонь до 18:00 включительно.

Между тем Минобороны РФ сообщает, что на помощь российским миротворцам в Южной Осетии направлено подкрепление, которое "окажет помощь в прекращении кровопролития". Является ли танковая колонна тем самым подкреплением, о котором говорило Минобороны, не уточняется.

Лента.ру