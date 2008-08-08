На Цхинвали движется колонна российских танков

Корреспондент Первого канала в Южной Осетии сообщил в прямом эфире со ссылкой на власти непризнанной республики, что южноосетинские войска перешли в контрнаступление и разблокировали Зарскую дорогу, соединяющую республику с Россией. По его данным, по этой дороге движется колонна российских войск. Позднее в эфире были продемонстрированы кадры колонны российских танков, идущих по Зарской дороге, сообщает Лента.ру.

Интенсивный артобстрел Цхинвали, по сообщениям южноосетинской стороны, прекратился.

Ранее сообщалось, что из Северной Осетии в сторону Цхинвали отправилась колонна добровольцев.

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не допустит безнаказанной гибели своих граждан в Южной Осетии.