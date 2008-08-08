Путин не будет сдерживать российских добровольцев

Премьер-министр России Владимир Путин, находящийся в Пекине, заявил в беседе с президентом США Джорджем Бушем, что "очень тяжело удержать от поездки в Южную Осетию многочисленных добровольцев из России", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьера Дмитрия Пескова.

В ответ на заявление Путина, что в Южной Осетии фактически началась война, Буш заметил, что войны никто не хочет. "Путин был удовлетворен ответом Буша", - сообщил пресс-секретарь российского премьера.

Лента.ру