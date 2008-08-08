Грузия прекратит огонь в Южной Осетии на три часа
13:49, 08 августа 2008Мир
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Сдавшимся обещают амнистию
Грузинские власти объявляют мораторий на ведение огня с 15:00 до 18:00 (по местному времени).
"Цхинвальским бандформированиям, наемникам и другим членам незаконных вооруженных группировок предлагается сдать оружие в этом промежутке времени", сообщает Грузия-Онлайн. Грузинские власти обещают полную амнистию и гарантии безопасности всем сдавшимся.
Грузинская сторона также предоставляет жителям Цхинвали гуманитарный коридор для выхода на территорию города Гори.
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