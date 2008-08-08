Приднестровье обращается к партнерам Грузии по ГУАМ

Приднестровье расценило действия грузинских властей как акт агрессии, направленный против свободного, демократического государства, против мирных жителей Южной Осетии, сообщили РосБизнесКонсалтингу в Министерстве иностранных дел Приднестровья. Там уточнили, что "внешнеполитическое ведомство Приднестровья изучает возможность оперативного реагирования на ситуацию с вероломным нападением грузинских вооруженных формирований на территорию Южной Осетии и не исключает, что руководство Приднестровья не будет препятствовать выезду добровольцев в Республику Южная Осетия".

Как отмечается в распространенном сегодня заявлении приднестровского внешнеполитического ведомства, МИД Приднестровья находиться в постоянном контакте с МИД Южной Осетии.

Внешнеполитическое ведомство Приднестровья полагает, что международное сообщество, в первую очередь РФ, должно предпринять "самые решительные действия для отрезвления зарвавшихся грузинских агрессоров, для их возвращения в русло политической адекватности".

Как отмечается в заявлении МИД Приднестровья, в этих условиях Приднестровская Молдавская Республика подтверждает свою приверженность ранее достигнутым договоренностям с Республикой Южная Осетия, в том числе в рамках сообщества "За демократию и права народов".

Власти Тирасполя требуют также, чтобы международное сообщество, включая партнеров Грузии по ГУАМ, на деле подтвердило декларируемое стремление к мирному урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве и создание "атмосферы доверия".