Минобороны России заявляет, что своих в обиду не даст
13:13, 08 августа 2008Мир
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«Грузия развязала грязную авантюру»
Министерство обороны России не даст в обиду своих миротворцев и граждан России.
Как этом сообщает Управление пресс-службы и информации Министерства обороны России.
В министерстве считают, что «грузинское руководство развязало грязную авантюру». «Кровь, пролитая в Южной Осетии, будет на совести этих людей и их окружения. Своих миротворцев и граждан Российской Федерации мы в обиду не дадим», - отмечается в заявлении Минобороны.
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