Минобороны России заявляет, что своих в обиду не даст

Министерство обороны России не даст в обиду своих миротворцев и граждан России.

Как этом сообщает Управление пресс-службы и информации Министерства обороны России.

В министерстве считают, что «грузинское руководство развязало грязную авантюру». «Кровь, пролитая в Южной Осетии, будет на совести этих людей и их окружения. Своих миротворцев и граждан Российской Федерации мы в обиду не дадим», - отмечается в заявлении Минобороны.