В результате российской бомбардировки пострадали семь человек

В результате бомбардировки Карельского района Южной Осетии пострадали 7 мирных граждан.

Как сообщает информационно-аналитический портал «Грузия-Оnline», об этом на сегодняшнем брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Екатерина ЗГУЛАДЗЕ.

«Крайне тревожно то, что с утра воздушное пространство Грузии было дважды нарушено российской штурмовой авиацией. Предположительно, это были Су-24. Приблизительно в 10.30 впервые был зафиксирован залет трех самолетов. Бомбардировке подверглись населенные пункты Гори, Карели и село Карельского района – Вариани», - заявила Е.ЗГУЛАДЗЕ. Как сообщила заместитель министра внутренних дел, в результате бомбардировок пострадали 7 местных жителей.

«Второй раз воздушное пространство было нарушено в 11.30. Были зафиксировано как минимум 4 штурмовых самолета. Жертв нет», - также заявила Е.ЗГУЛАДЗЕ.

Как сообщалось, по некоторым данным СМИ, грузинская сторона сегодня сбила один самолет.