В Цхинвали разрушена республиканская больница, горит университет

Корреспондент агентства Интерфакс, находящийся в Цхинвали, сообщает, что в результате обстрела города разрушена республиканская клиническая больница. Не исключено, что есть жертвы. Кроме того, по данным того же источника, горит здание университета. Оно расположено в пятистах метрах от штаба миротворческих сил. Корреспондент подтверждает, что бой в столице Южной Осетии продолжается и носит интенсивный характер.

ИТАР-ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Цхинвали вошли грузинские танки. Они появились во всех районах города и ведут огонь по зданиям. Очевидцы также сообщают, что осетины продолжают сопротивление и бьют по грузинским танкам из гранатомётов. Сообщается, что Зарская дорога перекрыта в районе уничтоженного осетинского села Хетагурово. То есть, оставшиеся жители уже не могут покинуть Южную Осетию. Напомним, это было сообщение ИТАР-ТАСС со ссылкой на очевидцев. Подтверждений из других источников нет.

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