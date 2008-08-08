Грузинские войска контролируют 60% Цхинвали

На данный момент грузинские войска контролируют более половины территории Цхинвали.

Как сообщает информационно-аналитический портал «Грузия-Оnline», бои идут в центре города Цхинвали. Грузинские войска уже контролируют 60% города.

Как ранее информировал «Грузия-Оnline», в городе осталось много гражданского населения, которое прячется в подвалах. Грузинские власти не намерены преследовать никого, кто не будет оказывать вооруженного сопротивления в процессе наведения конституционного порядка.

Грузинская сторона также призвала членов бандформирований сложить оружие и гарантировала им в таком случае полную амнистию.

«Грузия-Оnline» также отмечает, что в данный момент все села и высоты вокруг Цхинвали контролируются грузинской стороной.

Как передавал УНИАН, Грузия начала военную операцию в Южной Осетии.

Грузинские войска при поддержке авиации и артиллерии вели бои на окраинах Цхинвали.