Саакашвили призывает Россию немедленно прекратить бомбардировку

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ призвал Россию незамедлительно прекратить бомбардировку мирных городов страны.

Как сообщает «Наша Абхазия» об этом, М.СААКАШВИЛИ заявил сегодня в телеобращении к нации.

«Хочу заявить во всеуслышание, что против Грузии осуществляется широкомасштабная военная агрессия. В течение последних минут и часов была осуществлена бомбардировка территории Грузии со стороны Российской Федерации. Бомбардировке подверглись населенные пункты, мирные объекты, и это не что иное, как классическая международная агрессия», - заявил М.СААКАШВИЛИ.

По его словам, Грузия не было инициатором этой конфронтации. «Грузия не уступит свою территорию, Грузия не откажется от свободы», - подчеркнул Президент Грузии.

Он также сообщил, что в течение прошедшей ночи силовые структуры Грузии освободили Цинагарский район полностью, Знаурский район полностью, села Дмениси, Хетагурово, Громи и окружили город Цхинвали. Также освобождена большая часть города Цхинвали, продолжаются перестрелки в центре города.

Как сообщал УНИАН, российская авиация осуществляет интенсивную бомбардировку сел, расположенных в окрестностях Цхинвали, которые уже контролирует грузинская сторона.

По данным агентства «ИнтерПрессНьюс», особенно интенсивной бомбардировке подвергается село Ксуиси, где находятся и грузинские журналисты.

Телекомпания "Рустави-2" сегодня утром сообщила, что число осетинских сел на подступах к Цхинвали, контролируемых грузинской стороной, составляет 11.

Также, по пока неподтвержденным данным портала «Грузия-online», один из самолетов военно-воздушных сил России, нанесших бомбовый удар по окрестностям города Гори, был сбит грузинской стороной.