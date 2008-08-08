Черноморский флот РФ ждет политического решения руководства

Черноморский флот России готов помочь беженцам в горах Южной Осетии.

Как сообщил сегодня Газета.рувысокопоставленный представитель штаба флота, командование Черноморского флота пока не получало приказ главного штаба Военно-морского флота России о приведении сил флота в повышенную боевую готовность в связи с обострением ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта.

«В случае принятия политического решения руководством страны корабли Черноморского флота готовы выйти в море для обеспечения безопасности страны в регионе Черного моря, а также оказания помощи беженцам из Южной Осетии», - сказал он.

По словам представителя ЧФ, в часовой готовности к выходу в море постоянно находятся корабли первой линии, в том числе и большие десантные корабли, которые могут принять на борт беженцев.

В первую очередь это касается кораблей Новороссийской военно-морской базы, подчеркнул представитель ЧФ.