Посольство Грузии в Москве взято под охрану милиции. Как сообщили журналистам в управлении информации и общественных связей ГУВД Москвы, в связи с событиями, происходящими в зоне грузино-осетинского конфликта и во избежание инцидентов и правонарушений около посольства Грузии, руководство ГУВД Москвы приняло решение выделить наряд из сотрудников милиции и ОМОН.

По словам представителя пресс-службы, пока происшествий не зафиксировано.