Путин: агрессия Грузии получит ответ

10:06, 08 августа 2008
Мир
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Заявление премьер-министра России

Грузинское руководство предприняло агрессивные действия в отношении Южной Осетии, фактически начав боевые действия, заявил сегодня премьер-министр России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. «Конечно, это будет вызывать ответные действия», - сказал Путин.

Он заявил, что страны СНГ должны предпринять усилия для прекращения боевых действий со стороны Грузии

Газета.ру

 

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