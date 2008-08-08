Путин: агрессия Грузии получит ответ
10:06, 08 августа 2008Мир
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Заявление премьер-министра России
Грузинское руководство предприняло агрессивные действия в отношении Южной Осетии, фактически начав боевые действия, заявил сегодня премьер-министр России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. «Конечно, это будет вызывать ответные действия», - сказал Путин.
Он заявил, что страны СНГ должны предпринять усилия для прекращения боевых действий со стороны Грузии
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