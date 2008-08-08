Южная Осетия обратилась за помощью к России

Власти непризнанной республики просят президента России Дмитрия Медведева и руководство страны защитить находящихся в Южной Осетии граждан России и остановить «массовое кровопролитие», сообщает Эхо Москвы

В непризнанную республику прибыли первые отряды добровольцев из Северной Осетии. На помощь Южной Осетии намерены отправиться терские казаки, мобилизуются в добровольцы донские казаки.

Кремль обсуждает экстренные меры по ситуации в Южной Осетии. "Президент Медведев получает полную информацию из районов боевых действий в Южной Осетии в постоянном режиме, - сообщила пресс-служба Кремля, - Под руководством Медведева сейчас обсуждается комплекс экстренных мер по возвращению ситуации в Южной Осетии в мирное русло, по защите находящегося там мирного населения, с учетом имеющегося у Москвы миротворческого мандата, а также защите российских граждан и национальных интересов России", - сказано в сообщении.