США призвали Россию отвести войска от границы с Грузией

Вашингтон призвал Россию отвести войска от границы с Грузией и не посылать туда своих добровольцев. С таким заявлением выступила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН представитель США. Она отметила, что США были удовлетворены, когда увидели признаки того, что Россия и Грузия уважают территориальную целостность друг друга. При этом Вашингтон крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и призывает обе стороны отвести войска. "Ничто не оправдывает эскалацию насилия", - подчеркнула она.