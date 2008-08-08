Премьер Грузии: цель грузинских действий - установление мира
08:35, 08 августа 2008Мир
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«Главное сохранять спокойствие»
|Владимир Гургенидзе
«Сегодня в стране обычный рабочий день. Мы работаем как обычно..В этой ситуации самое главное сохранять спокойствие», заявил Гургенидзе.
Глава правительства заявил, что «цель грузинских действий в зоне конфликта - установление мира в регионе». «И мы не остановимся пока не достигнем цели», добавил Гургенидзе.
От имени Грузии он вновь выразил готовность к проведению переговоров и повторил высказанное накануне предложение президента о предоставлении широкой автономии Южной Осетии.
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