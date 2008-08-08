Премьер Грузии: цель грузинских действий - установление мира

Премьер-министр Грузии Владимир Гургенидзе призвал население Грузии сохранять спокойствие в связи с последними событиями в районе Цхинвали.

«Сегодня в стране обычный рабочий день. Мы работаем как обычно..В этой ситуации самое главное сохранять спокойствие», заявил Гургенидзе.

Глава правительства заявил, что «цель грузинских действий в зоне конфликта - установление мира в регионе». «И мы не остановимся пока не достигнем цели», добавил Гургенидзе.

От имени Грузии он вновь выразил готовность к проведению переговоров и повторил высказанное накануне предложение президента о предоставлении широкой автономии Южной Осетии.

Газета.ру