Грузинские войска взяли под контроль восемь сел в Знаурском районе Южной Осетии, сообщает телеканал "Рустави-2". В ночь на пятницу грузинские силы пошли на штурм Цхинвали. В городе и его окрестностях шли бои с применением тяжелого вооружения. Власти непризнанной республики Южная Осетия сообщают о 15 погибших.

В свою очередь представители Грузии заявили, что военные приступили «к операции по наведению конституционного порядка», так как осетинские формирования продолжали обстрел грузинских сел. Ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта в ближайшие часы рассмотрит Совет Безопасности ООН, созванный по требованию России.

Радио Свобода