Грузинские силы пошли на штурм Цхинвали
08:00, 08 августа 2008Мир
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Южная Осетия сообщает о 15 погибших
|Фото Reuters
В свою очередь представители Грузии заявили, что военные приступили «к операции по наведению конституционного порядка», так как осетинские формирования продолжали обстрел грузинских сел. Ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта в ближайшие часы рассмотрит Совет Безопасности ООН, созванный по требованию России.
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