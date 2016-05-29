Главный редактор якутской газеты объяснил, зачем предупредил читателей о пропаганде СМИ в РФ

Об этом он рассказал Дождю в воскресенье, 29 мая.

"У нас подход такой. Мы предупреждаем своего читателя о рисках, связанных с получением информации. Например, у нас размещается в газете реклама, которую мы, естественно, не всегда проверяем. И мы об этом предупреждаем: "Внимание! Возможно, рекламу могут подавать недобросовестные рекламодатели". Так как мы размещаем и программу телевидения, в частности, пишем о телеканале НТВ, даем их программу, мы, конечно, были обязаны предупредить читателей и об этой опасности", - сказал Левин.

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Он добавил, что газета готова к давлению со стороны местных властей.

"Наверняка будет. Мы как-то 15 лет живем. Против нас вон сила применяется. Ничего, пока живы", — сказал он.

Ранее, 28 мая, газета "Якутск вечерний" разместила в разделе телепрограммы предупреждения о возможных "ложных сведениях" в программах центральных каналов. В сообщении отмечается, что телеканалы НТВ и "Россия" чаще всего замечены в допущении "искажений и ложных сведений" в своем эфире.