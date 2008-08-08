Кондолиза Райс о проблемах России, Газпроме и нефтегазовой дипломатии

Госсекретарь США Кондолиза Райс подвергла критике "нефтегазовую дипломатию", которую, по ее словам, проводит Россия, а также предупредила о грядущих трудностях для нефтегазового сектора российской экономики.

"Абсолютно ясно, что российская дипломатия нефти и газа по типу "Корпорация Россия" является проблемой", - заявила Райс в интервью интернет-порталу Yahoo и газете "Политико".

По словам госсекретаря США, проводимая Россией дипломатия "является проблемой, потому что смешивает политику и коммерцию таким образом, что это делает нефть и газ инструментом государства".

Такие действия российской стороны "снимают ряд рыночных ограничителей на поведение этих больших нефтяных и газовых концернов", заявила Райс.

"Вы знаете, в этом есть и обратная сторона - сегодня многие прогнозы говорят, что производство нефти в России и производительность падают, потому что они не получают необходимых им инвестиций для своих месторождений и для того, чтобы иметь возможность восстанавливать эти месторождения", - цитирует госсекретаря США РИА "Новости".

При этом она предупредила о последствиях дальнейшего огосударствления энергетического сектора экономики.

"Чем больше этот сектор экономики - нефть и газ и, будем говорить откровенно, остальная добывающая промышленность, такая как минералы и другие, - оказываются в собственности государства, которое ими управляет и в них доминирует, тем больше они будут продолжать сталкиваться с трудностями в получении инвестиций", - считает Райс.

В одном из заданных ей вопросов журналисты сослались на заявление "Газпрома" о том, что через несколько лет эта российская компания обойдет американскую корпорацию Exxon Mobil и по размеру капитализации выйдет на первое место в мире.

"Давайте подождем и посмотрим, действительно ли "Газпром" будет соответствовать таким ожиданиям", - заметила Райс, полная стенограмма интервью которой распространена в четверг пресс-службой госдепартамента США.