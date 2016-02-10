Премьер Израиля предлагает построить забор вдоль всей границы

Об этом сообщает The Guardian.

Проект стоимостью в миллиарды шекелей, также поможет решить проблему с боевиками ХАМАС, которые проникают на территорию Израиля через подземные тоннели.

"Это многолетний план окружения Израиля стеной безопасности, который направлен на защиту от текущих и будущих проблем Ближнего Востока", - сказал Нетаньяху.

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Обосновывая необходимость строительства защитного сооружения Нетаньяху отметил потребность "защитить свой дом от диких зверей".