Премьер Израиля предлагает построить забор вдоль всей границы
15:02, 10 февраля 2016Мир
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Премьер-министр Бенжамин Нетаньяху заявил о намерении обнести Израиль по всему периметру сухопутной границы забором для защиты от проникновения палестинцев и жителей соседних арабских государств.
REUTERS
Об этом сообщает The Guardian.
Проект стоимостью в миллиарды шекелей, также поможет решить проблему с боевиками ХАМАС, которые проникают на территорию Израиля через подземные тоннели.
"Это многолетний план окружения Израиля стеной безопасности, который направлен на защиту от текущих и будущих проблем Ближнего Востока", - сказал Нетаньяху.
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Обосновывая необходимость строительства защитного сооружения Нетаньяху отметил потребность "защитить свой дом от диких зверей".
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