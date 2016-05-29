Столетие "Верденской мясорубки": в Европе вспоминают жертв самой долгой битвы Первой мировой

Во Франции и Германии в воскресенье вспоминают жертв самой долгой битвы Первой мировой войны, вошедшей в историю под названием "Верденской мясорубки".

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель вместе возложили траурные венки на могилах погибших в битве при Вердене, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Приглашение от Франции почтить память погибших в этой битве показывает, насколько тесным стали отношения между Францией и Германией сегодня", - заявила накануне Ангела Меркель.

Историки до сих пор спорят о точных цифрах потерь сторон в битве при Вердене. По приблизительной оценке, около 300 тыс. немецких и французских солдат погибли в сражениях на северо-востоке Франции за девять месяцев 1916 года.

План Германской империи, воевавшей на несколько фронтов, состоял в том, чтобы молниеносной операцией при массированной поддержке артиллерии нанести французской армии максимальный урон в живой силе и тем самым вывести Францию из войны.

Германия начала наступление 21 февраля, но ударный кулак немецкой армии был остановлен на подступах к Вердену. Бои приобрели затяжной характер, стороны поочередно предпринимали попытки прорывов, но не могли продвинуться больше, чем на несколько километров.

К осени 1916 года германские войска окончательно перешли к обороне, отказавшись от дальнейшего наступления, а к концу декабря французская армия вернула себе позиции, которые занимала в начале года.