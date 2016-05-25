Роскосмос отказался от участия в авиакосмическом шоу в Фарнборо в этом году

Об этом пишут российские "Известия" со ссылкой на письмо заместителя гендиректора корпорации Сергея Савельева. Отказаться от участия в авиасалоне Роскосмос решил из-за того, что в 2015 году британская сторона отказалась допустить российские авиакомпании к участию в выставке военной техники DSEI-2015, мотивировав свою позицию санкциями, введенными против РФ.

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"Скорее всего, практически все члены нашей делегации столкнутся с целым рядом искусственно возводимых англичанами барьеров, включая многочисленные отказы в выдаче виз, затягивание оформления разрешений на ввоз экспонатов. В связи с вышеизложенным генеральным директором Роскосмоса принято решение о нецелесообразности участия в авиационно-космическом салоне Фарнборо-2016 и об исключении его из плана участия госкорпорации в международных выставках в 2016 году", - говорится в письме Савельева, направленном отраслевым предприятиям.

Отказ от участия в Фарнборо-2016 допустили также в Ростехе. "Мы планируем участвовать, но не очень масштабно, хотя на данном этапе пока нет финального решения", - заявил заместитель гендиректора госкорпорации Николай Волобуев.

В то же время Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не намерена отказываться от выставки. "Мы планируем построить в Фарнборо шале, представить там SuperJet, а также с помощью корпорации "Иркут" организовать экспозицию, посвященную новому самолету МС-21", - заявил изданию представитель ОАК.

В этом году авиакосмический салон в Фарнборо пройдет с 11 по 15 июля.