Катастрофа EgyptAir над Средиземным морем: Египет направил подлодку для поиска черных ящиков

Власти Египта направили подводную лодку в место поиска обломков самолета A320 авиакомпании EgyptAir, потерпевшего крушение 19 мая над Средиземным морем, сообщает Газета.ru со ссылкой на Tahrir News.

"По словам президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, подлодка способна вести работы на глубине более 3 тысяч метров. При этом он добавил, что подводная лодка принадлежит министерству нефти Египта", - говорится в сообщении.

Ранее ас-Сиси попросил СМИ не спекулировать о версиях падения самолета EgyptAir в Средиземном море.

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Airbus А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший рейсом MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров над Средиземным морем утром 19 мая. На борту самолета находились 66 человек.