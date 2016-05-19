EgyptAir подтвердила обнаружение обломков пропавшего А320

Об этом говорится в Twitter авиакомпании.

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Согласно сообщению, МИД Египта передал министерству гражданской авиации страны письмо, в котором официально заявляется об обнаружении обломков лайнера A320 близ греческого острова Карпатос.

from the Egyptian Ministry of Foreign Affairs declaring the finding of wreckage of the missing aircraft No. MS 804 — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

Как отмечается, авиакомпания выражает соболезнования всем родным и близким пассажиров рейса и экипажа самолета.

near Karpathos Island.

EGYPTAIR sincerely conveys its deepest sorrow to the families and friends of the passengers onboard Flight MS804 — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

Как сообщал УНИАН, самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir, исчез с экранов радаров. На борту были 66 человек.

Авиакомпания уточнила также, что самолет пропал на высоте около 11 километров в 2:45 по местному времени, после того, как вошел в воздушное пространство Египта на 10 миль. В настоящее время чрезвычайные службы заняты поиском самолета, к поискам подключилась авиация ВВС Египта. Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех авиаслужб. В связи с инцидентом министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи экстренно прервал визит в Саудовскую Аравию и вернулся в Египет.