EgyptAir подтвердила обнаружение обломков пропавшего А320

21:03, 19 мая 2016
Мир
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Авиакомпания EgyptAir подтвердила обнаружение обломков пропавшего самолета.

REUTERS

Об этом говорится в Twitter авиакомпании.

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Согласно сообщению, МИД Египта передал министерству гражданской авиации страны письмо, в котором официально заявляется об обнаружении обломков лайнера A320 близ греческого острова Карпатос.

Как отмечается, авиакомпания выражает соболезнования всем родным и близким пассажиров рейса и экипажа самолета. 

Как сообщал УНИАН, самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir, исчез с экранов радаров. На борту были 66 человек.

Авиакомпания уточнила также, что самолет пропал на высоте около 11 километров в 2:45 по местному времени, после того, как вошел в воздушное пространство Египта на 10 миль. В настоящее время чрезвычайные службы заняты поиском самолета, к поискам подключилась авиация ВВС Египта. Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех авиаслужб. В связи с инцидентом министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи экстренно прервал визит в Саудовскую Аравию и вернулся в Египет.

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