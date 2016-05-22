Иракские военные попросили жителей покинуть захваченный ИГИЛ город

Иракская армия попросила жителей Эль-Фаллуджи (провинция Анбар) покинуть город, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"Ранее этот город был захвачен боевиками "Исламского государства". Агентство отмечает, что просьба иракской армии, вероятно, связана с возможным наступлением на позиции боевиков в городе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные попросили граждан покинуть Эль-Фаллуджу через секретные маршруты, которые будут анонсированы позднее.

Контроль над большими участками провинции Анбар был установлен террористами в 2014 году. Однако в прошлом году иракской армии удалось отвоевать несколько городов, в том числе Рамади и Хит.

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В марте иракская армия начала наступление на Мосул — второй по величине город в стране. Военная операция поддерживается силами авиации возглавляемой США коалиции.