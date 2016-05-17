В Ираке ИГИЛ потеряло почти половину захваченных территорий - Пентагон

От боевиков "Исламского государства" освободили половину подконтрольных им территорий Ирака. Такие данные на брифинге в Вашингтоне привел официальный представитель Пентагона Питер Кук.

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"В данный момент мы очистили от ИГИЛ около 45% территории, которую они захватили в Ираке. И я думаю, что в Сирии освобождено примерно 16-20% территории", - отметил Кук.

Кроме того, как сообщает Deutsche Welle, спецпредставитель США в международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк, в свою очередь, отметил, что террористы потеряли доступ к большей части нефтеносных районов и запасам "черного золота". Он добавил, что перекрыты их каналы получения наличных средств финансирования.

Макгерк заявил, что прекратилось противостояние между правительственными войсками и силами умеренной оппозиции в Сирии, в результате чего действия против террористов стали более успешными.