Генерал США нанес секретный визит в Сирию, обсуждал наступление на Ракку
Глава центрального командования армии США генерал Джозеф Вотел в субботу совершил тайную поездку в Сирию.
Вотел ездил в Сирию, чтобы проверить ход создания групп из арабских и курдских бойцов, задачей которых станет борьба с "Исламским государством", передает РБК со ссылкой на Associated Press.
Он стал самым высокопоставленным представителем американской армии, посетившим Сирию с момента начала кампании США по борьбе с ИГ в 2014 году. Кроме того, по словам помощников Вотела, он оказался первым из высокопоставленных американских военных, совершивших поездку в Сирию в дневное время.
Специальный представитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк уточнил в своем Twitter, что Вотел ездил в Сирию ради обсуждения подготовки к наступлению на Ракку.
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Генерал провел в Сирии около 11 часов. Он встретился с американскими советниками, которые работают с арабскими бойцами, и представителями группировки "Демократические силы Сирии". Вотела сопровождала группа репортеров, но им было запрещено сообщать о поездке генерала до его вылета из Сирии.
После этого, уже отдельно от журналистов, Вотел совершил визит еще в несколько неустановленных мест в Сирии. Затем он вернулся на базу. Центральное командование США, которое возглавляет генерал, отвечает за планирование операций на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и Центральной Азии.