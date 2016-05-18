Потенциал НАТО превышает возможности России - постпред США в Альянсе

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение выразил постоянный представитель США в НАТО, посол Дуглас Лют сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, характеризуя состояние российских вооруженных сил.

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"За последние десять лет Россия сделала значительные шаги, направленные на модернизацию своих вооруженных сил. Они инвестируют повсюду - в обычное вооружение, стратегические ядерные возможности, они вкладывают дополнительно в создание сил, которые больше готовы к дислокации", - сказав он.

Американский дипломат считает, что возможности российских вооруженных сил "мы видели в Крыму, на Донбассе, на периферии Украины, и не так давно в Латакии на западе Сирии". "Вы видели Россию, которая демонстрирует морские запуски ракет, воздушные запуски ракет, запуски с подводной лодки, мы видели развертывание системы воздушной защиты в Калининграде, Крыму, Латакии. Я думаю, что можно сказать, что новые модернизированные российские военные способности достаточно готовы", - сказав Лют.

Вместе с тем, по его словам, "если сложить обычный потенциал России и сравнить его с потенциалом НАТО, то мы опережаем этот потенциал по всему спектру".

Говоря о поддержке Украины, постпред США в НАТО высказал мнение, что "наиболее эффективная поддержка, которую мы можем предоставить Украине, - это политическая поддержка без вопросов, поддержка без вопросов санкций вместе с ЕС, поддержка учениями и советами Вооруженных сил". "Минск (Минские договоренности), возможно, и не является безукоризненным путем для политического решения, но это путь, который мы получили", - добавил Лют.