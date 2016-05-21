США оставят в силе санкции против Крыма до его деоккупации - координатор Госдепа
Координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниел Фрид заявляет, что Соединенные Штаты оставят в силе санкции против Крыма до деоккупации полуострова.
Об этом он сказал в интервью изданию "Зеркало недели".
"США уже ввели отдельные санкции относительно Крыма. Как я говорил, позиция США и Европы такова, что после выполнения "Минска" мы снимем санкции против России, кроме тех, как мы уже говорили, которые останутся в силе относительно Крыма до тех пор, пока Крым будет оккупирован. Европейцы также соглашаются с этим. Мы соблюдаем санкции против Крыма и готовы делать это и впредь. Мы хорошо знаем эту ситуацию", - подчеркнул Фрид.
Читайте такжеУкраинские депутаты посетят Францию перед дебатами в Сенате об отмене санкций против РФ - Геращенко
Напомним, западные страны не признают аннексию АР Крым и ввели санкции против России и представителей так называемой "власти" Крыма. Санкции Евросоюза против РФ привязаны к выполнению Минских договоренностей, и их действие было продлено до конца июля 2016 года.