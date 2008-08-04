Путин предупредил россиян о высокой угрозе терактов

Премьер-министр России Владимир Путин считает, что в настоящее время в стране очень высока угроза осуществления террористических актов. Об этом он заявил в ходе президиума правительства, во время обсуждения планов по созданию новой федеральной целевой программы "Антитеррор".

Премьер заявил, что на реализацию государственной программы по борьбе с терроризмом будут выделены десятки миллиардов рублей.

Не так давно стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) намерена обнародовать черный список лиц и организаций, причастных к терроризму. Сообщалось, что список состоит из двух частей и содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний.

В первую часть вынесен согласованный с резолюциями Совета Безопасности ООН список международных террористов, в который уже внесены и некоторые руководители незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Чечни. Во вторую — физические лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, и организаций, работа которых на территории Российской Федерации решениями судов прекращена в связи с их противоправной деятельностью.

Ранее этой информацией обладали лишь подотчетные ведомству организации (банки, страховщики, ломбарды и т. п.), непосредственно обязанные противодействовать легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

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