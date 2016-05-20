Более 250 британских деятелей культуры выступили против выхода из ЕС

Обращение опубликовала The Telegraph, передает РБК.

«Начиная с небольших галерей и заканчивая блокбастерами, многие из нас участвовали в проектах, которые никогда бы не претворились в жизнь без финансирования Евросоюза и открытого сотрудничества. Великобритания не просто сильнее в единой Европе — она способна созидать и творить больше. Наш глобальный творческий успех будет серьезно ослаблен, если мы покинем ЕС», — говорится в письме.

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Свои подписи под обращением поставили актеры Бенедикт Камбербэтч, Кира Найтли, Хелена Бонем Картер, Джуд Лоу, Кристин Скотт Томас, музыканты Палома Фейт, Алексис Тэйлор (Hot Chip), писатели Иэн Макьюэн и Хилари Мэнтел, режиссеры Дэнни Бойл и Стивен Фрирз, а также топ-модель Кейт Мосс и дизайнер Вивьен Вествуд.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили британские высокопоставленные военные и бизнесмены.

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Референдум о членстве Великобритании в ЕС пройдет 23 июня 2016 года.