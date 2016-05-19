На автобусной остановке во Вроцлаве прогремел взрыв

16:56, 19 мая 2016
Мир
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На автобусной остановке в польском городе Вроцлав произошел взрыв, в результате чего как минимум пострадал один человек.

flickr.com/photos/lplewnia

Об этом сообщила пресс-служба местной пожарной охраны, передает Росбалт. "Пакет (предположительно, со взрывным устройством внутри - прим. ред.) подложили в автобус линии 145, - сказал пресс-секретарь вроцлавской пожарной охраны Ремигиуш Адаманьчик. - Водитель автобуса вынес его, после чего произошел взрыв".

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По словам очевидцев, подозрительный пакет с чем-то похожим на кастрюлю внутри находился в автобусе. Там его заметили пассажиры. О своих опасениях они сообщили водителю, который остановил автобус и вынес пакет со странным содержимым на улицу. После этого произошел взрыв.

Местные правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

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