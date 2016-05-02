32 человека погибли из-за двойного теракта в Ираке, ответственность взяло на себя ИГ

Как сообщает Independent, по данным иракской полиции, два начиненных взрывчаткой припаркованных автомобиля взорвались с разницей в нескольких минут около полудня в городе Эс-Самава на юге Ирака.

Первый автомобиль взорвался у административного здания, в то время как второй - на автобусной станции под примерно в 60 метрах.

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Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", контролирующая часть территории на севере и западе Ирака.

Отмечается, что целью теракта были шиитские паломники.

Напомним, ИГ взяло на себя ответственность и за взрыв бомбы в пригороде Багдада 30 апреля, в результате которого погиб 21 человек.