32 человека погибли из-за двойного теракта в Ираке, ответственность взяло на себя ИГ

00:39, 02 мая 2016
Мир
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По меньшей мере 32 человека были убиты и до 75 получили ранения в результате двойного взрыва 1 мая в Ираке.

REUTERS

Как сообщает Independent, по данным иракской полиции, два начиненных взрывчаткой припаркованных автомобиля взорвались с разницей в нескольких минут около полудня в городе Эс-Самава на юге Ирака.

Первый автомобиль взорвался у административного здания, в то время как второй - на автобусной станции под примерно в 60 метрах.

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Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", контролирующая часть территории на севере и западе Ирака.

Отмечается, что целью теракта были шиитские паломники.

Напомним, ИГ взяло на себя ответственность и за взрыв бомбы в пригороде Багдада 30 апреля, в результате которого погиб 21 человек.

twitter.com/metesohtaoglu

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