В Индийский океан вылилось 4,5 тыс. тонн нефти

Японский танкер Bright Artemis в ночь на вторник столкнулся в Индийском океане с грузовым паромом Amar, зарегистрированным в Сингапуре.

Как передает NEWS.ru, столкновение произошло приблизительно в 500 километрах к западу от Никобарских островов.

Танкер маневрировал и столкнулся с паромом, терпевшим бедствие. По предварительным данным, в океан вылилось 4,5 тыс. тонн или примерно 31,5 тыс. баррелей нефти. Судовладелец сообщил, что утечка устранена и нет риска дальнейшего загрязнения океана. Всего танкер вез в Японию приблизительно 250 тыс. тонн или 1,76 млн. баррелей нефти из порта в Омане.