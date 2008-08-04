России не удалось стать сверхдержавой - Financial Times

России так и не удалось достичь статуса супердержавы, несмотря на преодоление финансового кризиса 1998 года и установления сильной власти. Как пишет газета The Financial Times, основными проблемами страны, по-прежнему, остаются бедность, состояние системы здравоохранения и образования. Кроме того, в России уменьшается численность населения. Экономика страны все больше зависит от нефти и газа, что не может не пугать страны Запада, отношения с которыми остаются напряженными. Таким образом, пишет газета. Россия смогла выбраться из кризиса, но не смогла стать сверхдержавой, как того ожидала.

Газета.ру