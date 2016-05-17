В аэропорту Анапы ряженые "казачки" напали на Навального и его сотрудников (видео)

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и сам Навальный. Кроме того, опубликовано видео нападения.

Навального сначала со спины несколько человек облили молоком, после чего начали бить.

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Сам Навальный сообщил, что в нападении участвовали около 30 человек, в числе которых было около 10 людей в парадной казачьей одежде.

«Налетели, не дав снять рюкзаков, повалили. Били и мужчин, и девушек», — пишет оппозиционер.

Артёма Торчинского @tema57, волонтера ФБК и ведущего @tvrain, избитого в аэропорту Анапы, госпитализируют. — Alexey Navalny (@navalny) May 17, 2016

«Все это время нас снимают на камеры. Полиция вмешалась, только когда Артема повалили и на земле стали бить ногами», — сообщил он.

Как пишет Навальный, мужчине разбили висок.

"Можно этих трусливых ряженых животных назвать носителями славных воинских традиций?", - написал российский оппозиционер.