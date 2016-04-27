Дело Магнитского: Навальный подал в суд на пропагандиста Киселева

Как сообщает Русская служба Би-би-си, о "преступлениях" Навального рассказывается в фильме "Эффект Браудера".

Оппозиционер, возглавляющий Фонд по борьбе с коррупцией, подал иск на автора фильма Евгения Попова, а также на Киселева, анонсировавшего фильм в своей передаче "Вести недели", и на телеканал, показавший фильм.

По словам оппозиционера, ответчики будут обязаны доказать обвинения, которые они выдвигают в "Эффекте Браудера", а именно: то, что Навальный участвовал в организации убийства юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и шпионаже.

В фильме Навального обвиняют в том, что он является агентом британской службы MI6, известным под псевдонимом "агент Фридом". По версии журналистов "России-1", оппозиционер поддерживал тесные контакты с главой Hermitage Capital Уильямом Браудером, от которого получал деньги. В подтверждение этого в фильме приводится переписка Навального и Браудера и свидетельства сотрудников западных спецслужб. Телеканал обвиняет их в том, что вместе они спланировали убийство Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО "Матросская тишина".

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Генеральная прокуратура обещала изучить сведения о нарушениях закона, содержащиеся в фильме. Сам Навальный также обратился в ФСБ с просьбой изучить сведения, которые содержатся в фильме. По его словам, "всё киселёвское "расследование" - выдумка от первого до последнего слова, включая смехотворную "переписку с Браудером в скайпе", а запись "телефонного разговора с Пономарёвым" - очевидная фальсификация.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля журналисты обнаружили похищенные бюджетные средства на счетах офшорной компании Сергея Ролдугина - виолончелиста, предпринимателя и друга президента РФ Владимира Путина. В "путинский кошелек" деньги переводили фигуранты "дела Магнитского", сообщил в своем блоге Навальный.