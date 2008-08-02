Свадебный автобус подорвался на мине: жених и невеста погибли
18:02, 02 августа 2008Мир
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Трагедия в Кандагаре
Свадебный микроавтобус подорвался на мине в субботу в афганской провинции Кандагар, погибли 10 человек.
Как передает агентство Франс Пресс, в автобусе ехали молодожены после бракосочетания и гости.
"Придорожная бомба взорвала микроавтобус. Погибли 10 человек, включая жениха и невесту", - сообщил агентству глава полиции провинции Мутиулла ХАН.
Ответственность за содеянное он возложил на "врагов Афганистана", имея в виду боевиков движения "Талибан", отмечает агентство.
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