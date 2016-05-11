Шпионская сеть Кадырова: боевики ИГИЛ казнили работающую на спецслужбы чеченку

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Fox News.

СМИ ссылается на печатное издание, которое выпускает сама террористическая группировка. Там указано, что Караева работала агентом российских спецслужб четыре года. Все это время она секретно передавала информацию о действиях джихадистских группировок на Кавказе, в том числе местоположения боевиков и их фотографии.

В статье указано, что хотя Караева и была допрошена боевиками, она смогла убедить их в том, что не причастна к каким-либо спецслужбам. Боевики, используя «хитрые приемы расследования», все же получили признание от девушки, а после казнили ее.

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Отмечается, что Караева была связана с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Fox News напоминает, что исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров заявлял о том, что спецслужбы республики борятся с ИГ, а также о том, что была создана шпионская сеть против «Исламского государства».

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Кадыров еще в конце 2015 года заявлял, что одной из­ задач террористической группировки «Исламское государство» является дестабили­зация обстановки в Чечне.