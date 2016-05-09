Новый мэр Лондона почтил память евреев, ставших жертвами нацизма

На церемонии также присутствовали главный раввин Великобритании и посол Израиля, передает Русская служба Би-Би-Си.

Это первое официальное появление на публике Хана после его избрания на пост мэра британской столицы.

Церемония состоялась на стадионе на севере Лондона, где собралось несколько тысяч человек.

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Хан сказал, что для него большая честь "встретиться и услышать истории выживших евреев и беженцев, которые прошли через невообразимые ужасы Холокоста".

Садик Хан – первый мусульманин на посту мэра Лондона. Он называет себя мэром всех лондонцев, однако некоторые оппоненты Хана изображают его приверженцем исключительно мусульманских ценностей.