Новый мэр Лондона почтил память евреев, ставших жертвами нацизма
Новый мэр Лондона Садик Хан принял участие в памятной церемонии в день Йом Ха-Шоа (День катастрофы), когда вспоминают евреев, ставших жертвами нацизма во времена Второй мировой войны.
На церемонии также присутствовали главный раввин Великобритании и посол Израиля, передает Русская служба Би-Би-Си.
Это первое официальное появление на публике Хана после его избрания на пост мэра британской столицы.
Церемония состоялась на стадионе на севере Лондона, где собралось несколько тысяч человек.
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Хан сказал, что для него большая честь "встретиться и услышать истории выживших евреев и беженцев, которые прошли через невообразимые ужасы Холокоста".
Садик Хан – первый мусульманин на посту мэра Лондона. Он называет себя мэром всех лондонцев, однако некоторые оппоненты Хана изображают его приверженцем исключительно мусульманских ценностей.