В Афганистане два автобуса столкнулись с грузовиком: погибли не менее 50 человек
По сообщению местных властей, еще десятки людей были ранены.
В Афганистане погибло по меньшей мере 50 человек в результате столкновения двух пассажирских автобусов с грузовиком, который перевозил горючее, сообщают власти страны.
Автокатастрофа произошла утром 8 мая на автостраде в районе Муґур, что в афганской провинции Газни, пишет «Радио Свобода».
По сообщению местных властей, еще десятки людей были ранены. В результате столкновения все три транспортных средства загорелись.
Сейчас полиция расследует причины инцидента. По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения.
В воскресенье после обеда автостраду снова открыли для проезда транспорта.
Дорожно-транспортные происшествия являются частыми в Афганистане из-за нарушения водителями правил дорожного движения и плохого состояния дорог.
Buses collide with fuel tanker in Afghanistan's Ghazni province killing at least 50 people, officials say https://t.co/5TYNWkswZN— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 8 мая 2016 г.
50 killed, 60 wounded as bus collides with fuel tanker in Ghaznihttps://t.co/FFA5R6LerOpic.twitter.com/OR71US0sfk— Khaama Press (KP) (@khaama) 8 мая 2016 г.