В Афганистане два автобуса столкнулись с грузовиком: погибли не менее 50 человек

В Афганистане погибло по меньшей мере 50 человек в результате столкновения двух пассажирских автобусов с грузовиком, который перевозил горючее, сообщают власти страны.

Автокатастрофа произошла утром 8 мая на автостраде в районе Муґур, что в афганской провинции Газни, пишет «Радио Свобода».

По сообщению местных властей, еще десятки людей были ранены. В результате столкновения все три транспортных средства загорелись.

Сейчас полиция расследует причины инцидента. По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения.

В воскресенье после обеда автостраду снова открыли для проезда транспорта.

Дорожно-транспортные происшествия являются частыми в Афганистане из-за нарушения водителями правил дорожного движения и плохого состояния дорог.