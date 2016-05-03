Еврокомиссия предложит отменить визы для граждан Турции - ВВС

Европейская комиссия согласна отменить визы на въезд в Шенгенскую зону для граждан Турции, но есть ряд условий. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Русская служба ВВС.

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Как известно, решение о введение безвизового режима с Турцией – часть договоренности между Брюсселем и Анкарой, в рамках которого Турция согласилась принимать мигрантов, возвращенных из Греции, куда они прибыли нелегально с турецкой территории.

Однако, по информации ВВС, Турция должна выполнить определенные условия. Если Еврокомиссия в среду предложит введение безвизового режима с Турцией, это будет сделано с большой неохотой.

"Источники в Еврокомиссии говорят, что она одобрит предложение о введении безвизового режима с Турцией, но при этом Анкаре будет сказано, что условия изменены не будут", - отмечает издание.

Обычно ЕС требует от страны, претендующей на безвизовый въезд в Европу для своих граждан, соблюдения принципов свободы слова, обеспечения независимости судов и изменений в антитеррористическом законодательстве с тем, чтобы эффективно защищать права меньшинств.

На данный момент Турция этим требованиям вряд ли соответствует. Анкара регулярно подавляет оппозицию, применяя скорее автократические, чем демократические методы.

Но в ЕС избиратели оказывают все большее давление на Европейскую комиссию и на правительства стран ЕС с тем, чтобы те разрешили миграционный кризис.

В то же время премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу заявил, что его страна выполнила все свои обязательства в рамках этого соглашения, и назвал жизненно важным вопрос о безвизовом режиме со странами Шенгенской зоны.

Напомним, между Турцией и ЕС заключено соглашение, согласно которому с 20 марта мигранты, прибывающие в Европу с территории Турции, будут отправлены назад в случае, если они не обратятся за политическим убежищем, или же если им будет отказано в таком убежище. В обмен на каждого гражданина Сирии, возвращенного в Турцию, Евросоюз согласен принять одного сирийского беженца, находящегося в Турции.

Правозащитники выражают сомнения в легальности подобной схемы, а также утверждают, что Турцию нельзя назвать безопасной страной для депортированных беженцев.

В соглашении говорится, что Анкара должна к 4 мая выполнить 72 условия для того, чтобы визы были отменены к концу июня. По словам дипломатов, Турция выполнила лишь половину из этих условий.