В результате очередного взрыва на юго-востоке Турции 1 военный погиб и 26 ранены
03:12, 02 мая 2016Мир
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В Диджле на юго-востоке Турции в воскресенье прогремел взрыв.
Раненные доставлены в военный госпиталь Диярбакыра / aa.com.tr
Как сообщает Anadolu, в результате взрыва в районном командовании жанармерии в Диджле (провинция Диярбакыр) 1 военный погиб и еще 26 человек, включая гражданских, были ранены.
Раненные доставлены в Диярбакырский военный госпиталь. Отмечается, что состояние трех из них оценивается как тяжелое.
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В организации теракта подозревают Рабочую партию Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.
Напомним, также 1 мая в турецком Газиантепе произошел мощный взрыв у здания полиции. В результате 1 человек погиб, еще 14 получили ранения.
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