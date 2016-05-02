В результате очередного взрыва на юго-востоке Турции 1 военный погиб и 26 ранены

Как сообщает Anadolu, в результате взрыва в районном командовании жанармерии в Диджле (провинция Диярбакыр) 1 военный погиб и еще 26 человек, включая гражданских, были ранены.

Раненные доставлены в Диярбакырский военный госпиталь. Отмечается, что состояние трех из них оценивается как тяжелое.

Читайте такжеВ Турции автомобиль со взрывчаткой въехал в жандармерию

В организации теракта подозревают Рабочую партию Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Напомним, также 1 мая в турецком Газиантепе произошел мощный взрыв у здания полиции. В результате 1 человек погиб, еще 14 получили ранения.