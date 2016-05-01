Мощный взрыв на юге Турции: 1 погибший, 14 человек ранены (видео)

Взорвалась заложенная в автомобиле бомба, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Телеканал CNN Turk показал кадры, на которых видны обломки автомобиля, валяющиеся у ворот полицейского управления. К месту взрыва, который был слышен за несколько километров, прибыли кареты скорой помощи и пожарные машины.

По поступающим сообщениям, по меньшей мере один человек погиб и 14 получили ранения

В августе 2012 года в Газиантепе – городе близ сирийской границы – произошел взрыв у другого полицейского участка, в результате которого погибли семь человек.