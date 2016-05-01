Мощный взрыв на юге Турции: 1 погибший, 14 человек ранены (видео)
В городе Газиантеп на юге Турции в результате взрыва возле управления полиции по меньшей мере один человек погиб и 14 получили ранения.
Взорвалась заложенная в автомобиле бомба, передает Русская служба Би-Би-Си.
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Телеканал CNN Turk показал кадры, на которых видны обломки автомобиля, валяющиеся у ворот полицейского управления. К месту взрыва, который был слышен за несколько километров, прибыли кареты скорой помощи и пожарные машины.
По поступающим сообщениям, по меньшей мере один человек погиб и 14 получили ранения
SON DAKİKA: Antep'deki patlama anı kameralarca kaydedildihttps://t.co/3Rp9VrpKklpic.twitter.com/Czw47bJUGp— İleri Haber (@ilerihaber) May 1, 2016
В августе 2012 года в Газиантепе – городе близ сирийской границы – произошел взрыв у другого полицейского участка, в результате которого погибли семь человек.
#Turkey Car bomb explosion near a police station @ Pasha Ghazi Mukhtar Neighborhood in #Gaziantep#Anteppic.twitter.com/9lfhV4FABP— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) 1 травня 2016 р.