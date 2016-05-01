Столтенберг заявил, что НАТО должно отвечать России силой и сдерживанием

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt и альянсу европейских газет LENA (Leading European Newspaper Alliance), передает Deutsche Welle.

"Москва незаконно аннексировала Крым, поддерживает сепаратистов на востоке Украины и нарушает международное право. Именно поэтому мы расширим свое присутствие на восточных границах альянса", - сказал Столтенберг.

По его словам, сейчас обсуждается вариант, согласно которому в каждое из государств Балтии и в Польшу будет направлен международный батальон, эти силы будут находиться в режиме ротации. Окончательное решение будет принято до начала саммита стран-членов НАТО в Варшаве в июле 2016 года.

Эти планы не нарушают Основополагающий акт НАТО-Россия, подчеркнул глава альянса, так как не включают в себя подкрепление существенных боевых сил. По определению Москвы, "существенные боевые силы" - это постоянное пребывание не менее тысячи солдат в одном государстве, входящем в НАТО.

"До этого показателя нам далеко", - заявил генсек.

По его оценкам, ничто не указывает на то, что РФ в ближайшем будущем нападет на какую-либо из стран, входящих в альянс.

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"Однако мы должны быть подготовлены, мы должны обеспечить государствам-членам НАТО полную солидарность и одновременно осуществлять политику сдерживания", - сказал Столтенберг, назвав эти меры "обоснованными, оборонительными и соответствующими международному праву".

Генсек Североатлантического альянса в очередной раз подчеркнул, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не стремится к холодной войне, а также что все эти меры являются реакцией на аннексию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины. Двусторонний подход заключается в том, что НАТО ведет решительную, сильную и предсказуемую политику, пояснил Столтенберг.

"Только в этом случае мы можем идти на политический диалог с Россией, - сказал он. - Взаимным молчанием никакие проблемы не решить".

Глава альянса также отметил, что каналы для политического диалога должны быть открыты, чтобы продолжать искать способы снижения напряженности и риска военных инцидентов. Столтенберг не исключил, что до саммита в Варшаве пройдет еще одна встреча в рамках Совета НАТО-Россия.

Первые с 2014 года консультации Совета прошли 20 апреля. На них обсуждался кризис на востоке Украины, аннексия Россией полуострова Крым, ситуация с безопасностью в Афганистане. На встрече не было принято никаких конкретных решений.